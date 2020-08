China: Impfstoff gegen SARS-CoV-2 registriert

Beijing. In China ist der erste Impfstoff gegen SARS-CoV-2 registriert worden. Wie die Peo ple’s Daily am Montag berichtete, war das Patent von einem Forschungsteam mit der Akademie der Militärwissenschaften und dem Unternehmen Cansino Biologics beantragt worden. Nachdem das Vakzin im März als erster Impfstoff in China für klinische Studien zugelassen worden war, wurde mittlerweile auch die klinische Phase-II-Studie abgeschlossen. (Xinhua/jW)