Tote nach Angriff auf Hotel in Somalia

Mogadischu. Bei einem bewaffneten Überfall und einem Bombenanschlag auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Sonntag mindestens 17 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien zehn Zivilisten, ein Polizist sowie fünf Angreifer, sagte ein Sprecher des Informationsministeriums am Sonntag abend zu AFP. Die islamistische Al-Schabab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff. Vier Stunden nach der Explosion hatten die Einsatzkräfte nach Angaben des Ministeriums die Kontrolle über das Hotel wiedererlangt, in dem sich fünf Angreifer verschanzt hatten. Die Opferzahl könnte weiter steigen. (AFP/jW)