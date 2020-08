Neuseeland verschiebt Wahl um vier Wochen

Auckland. Neuseeland verschiebt wegen der Coronapandemie die Parlamentswahl um vier Wochen auf den 17. Oktober. Das teilte Premierministerin Jacinda Ardern am Montag mit. Sie begründete ihre Entscheidung mit der jüngsten Änderung der Alarmstufe im Kampf gegen Covid-19, wie ihre Labour Partei via Facebook mitteilte. Dieses Vorgehen gebe den Parteien und der Wahlkommission genügend Zeit, die Wahl zu planen. Ardern hatte am Freitag eine Verlängerung der aktuellen Kontaktbeschränkungen in der Millionenmetropole Auckland um zwölf Tage angekündigt. Die neuen Einschränkungen waren zuvor am Mittwoch zunächst für drei Tage verhängt worden, nachdem in der Stadt vier Mitglieder einer Familie positiv auf das Virus getestet worden waren. (dpa/jW)