Bsirske will in den Bundestag

Hannover. Der langjährige Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, will für die Grünen in den Bundestag einziehen. »Ja, das strebe ich an, ich will mich aber noch in den Mitgliederversammlungen bekannt machen«, sagte der 68jährige der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (Montagausgabe). Bsirske strebt eine Kandidatur in Wolfsburg an, wo er aufgewachsen ist und sein Vater bei VW gearbeitet hat. Er war im September 2019 nach 18 Jahren an der Gewerkschaftsspitze abgetreten. (dpa/jW)