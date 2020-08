Moskau wirft Den Haag Spionage vor

Moskau. Russland hat den Niederlanden vorgeworfen, einen ihrer Diplomaten in Den Haag ausspioniert zu haben. Im Dienstwagen des russischen Militärattachés in dem EU-Staat sei »Abhörausrüstung« entdeckt worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Montag mit. Russland bestellte daraufhin eine ranghohe Diplomatin der niederländischen Botschaft ein. »Solche unfreundlichen Handlungen erschweren die ohnehin angeschlagenen bilateralen Beziehungen«, erklärte das Ministerium. Eine Reaktion aus den Niederlanden gab es dazu zunächst nicht. (dpa/jW)