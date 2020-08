Gefecht zwischen syrischen Soldaten und US-Konvoi

Damaskus. Im Norden Syriens ist es zu einem Zusammenstoß zwischen US-Truppen und der syrischen Armee gekommen. Dabei seien ein syrischer Soldat getötet und zwei weitere verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur SANA am Montag. Hintergrund des Zusammenstoßes war offenbar eine Auseinandersetzung an einem von der syrischen Armee besetzten Kontrollpunkt südlich der Stadt Kamischli. Dort sei ein Konvoi des US-geführten Bündnisses zum Kampf gegen die Miliz »Islamischer Staat« (IS) gestoppt worden, woraufhin Streit ausgebrochen sei. Während ein Sprecher des »Anti-IS-Bündnisses« erklärte, der Konvoi sei in der Nähe des Kontrollpunkts während einer Patrouille unter Beschuss geraten, berichtete das syrische Staatsfernsehen von einem Angriff der USA mit einem Kampfhubschrauber. (dpa/jW)