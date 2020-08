Komiker Fips Asmussen mit 82 Jahren gestorben

Holger Kasnitz/dpa Kalauerte sich ein halbes Jahrhundert durch die Republik: Fips Asmussen

Querfurt. Kennen Sie den? Fips Asmussen, König des seichten Witzes, ist tot. Der gebürtige Hamburger gehörte seit den 1970er Jahren zu den bekanntesten Alleinunterhaltern Deutschlands. Er sei bereits am Sonntag gestorben, sagte seine Lebensgefährtin am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Asmussen wurde 82 Jahre alt. Die Kalauermaschine füllte mehr als vier Jahrzehnte lang Veranstaltungshallen und ließ seine Fließbandgags auf Tonträger pressen, die sich rund 7,5 Millionen mal verkauften. Asmussen hatte ursprünglich in der Werbebranche gearbeitet. Ende der 60er Jahre legte er sich in Hamburg die Kabarettkneipe »Violette Zwiebel« zu. Dort war er Wirt und unterhielt das Publikum. Das war der Beginn seiner Bühnenkarriere. Asmussen lebte zuletzt in Querfurt in Sachsen-Anhalt. (dpa/jW)