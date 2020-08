USA und Seoul verschieben Manöver

Seoul. Die Streitkräfte der USA und Südkoreas wollen in reduziertem Umfang ein gemeinsames Manöver veranstalten. Die Übung zur Kommandoschulung werde am Dienstag beginnen und bis zum 28. August dauern, teilten die gemeinsamen Generalstabschefs am Sonntag mit. Wie viele Soldaten teilnehmen, war zunächst unklar. Die Übung sollte nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bereits am Sonntag beginnen, wurde aber wegen der Coronainfektion eines südkoreanischen Offiziers um zwei Tage verschoben. (dpa/jW)