»Wir können den Inhaftierten Kraft geben«

Marcel Kusch/dpa Adil Demirci umarmt bei der Rückkehr am Flughafen seinen Vater und seinen Bruder (Köln, 17.6.2019)

Der Verein »Stimmen der Solidarität« engagiert sich für politische Gefangene, die in der Türkei inhaftiert sind. Laut dem Auswärtigen Amt sind aktuell 60 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger dort in Haft. Für wen setzen Sie sich ein?

Nachdem es gelungen war, meinen Bruder, den Kölner Sozialwissenschaftler Adil Demirci, nach 14 Monaten Haft in der Türkei mit dem Druck der Straße aus dem Gefängnis zu befreien, möchten wir weitermachen. Mit monatlichen Mahnwachen werden wir Angehörige uns weiterhin an die Öffentlichkeit wenden und die Geschichten der Opfer des türkischen autoritären Regimes erzählen. Abgesehen davon, dass die Türkei willkürlich Parteimitglieder der HDP, für die mehr als zehn Prozent der Wähler gestimmt haben, in ihren Knästen einsperrt, werden weiterhin Personen aus Deutschland dort eingekerkert. Es geschieht nach immer gleichem Muster: Vorgeworfen wird ihnen, angeblich Mitglied einer »terroristischen Vereinigung« zu sein oder »Terrorpropaganda« verbreitet zu haben. Die Sängerin Hozan Cane ist schon seit zweieinhalb Jahren in der Türkei inhaftiert. Ihre Tochter Gönül Örs, die sie dort 2019 besuchen wollte, wurde ebenso festgenommen. Sie ist jetzt wieder auf freiem Fuß, darf aber nicht aus der Türkei ausreisen. Der Kölner Bekir Topgider ist in einer ähnlichen Lage.

Welche Mitgliedschaft wird denn unterstellt?

Das ist unterschiedlich. Manchmal werden sogar widersprüchliche Mitgliedschaften behauptet: Dass etwa jemand angeblich gleichzeitig in der PKK und in der Gülen-Bewegung sei.

Was können die Mahnwachen bewirken?

Wir wollen immer wieder andere Geschichten von Menschen in den Mittelpunkt stellen, die noch zu Unrecht im Gefängnis sind oder die Türkei nicht verlassen dürfen. Am 5. August berichtete zum Beispiel Jürgen Weßling von der Anklage in der Türkei gegen seine Frau Yüksel, die 27 Jahre lang im Bereich Integration für die Stadt Hannover gearbeitet hat. Als er sie 2019 nach einem Türkei-Aufenthalt vom Flughafen abholen wollte, hieß es, sie sei als Mitglied einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden. Seither steht sie unter Ausgangssperre. So ergeht es auch dem Kölner Rentner Ali Temel. Er war 2015 ehrenamtlicher Wahlhelfer für die HDP, als in Deutschland lebende türkische Staatsbürger das Parlament in Ankara wählten. Wer immer sich in irgendeiner Form demokratisch betätigt oder eine kritische Stimme öffentlich erhebt, gerät in der Türkei in Schwierigkeiten.

Sehen Sie eine Perspektive, dass sich an der Lage in der Türkei etwas ändern könnte?

Das ist nicht abzusehen. Das Parlament hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, nach dem angesichts der Coronapandemie bis zu 90.000 gewöhnliche Kriminelle aus überfüllten Gefängnissen entlassen werden sollen. Inhaftierte unter Terrorvorwürfen, darunter Regierungskritiker und Journalisten, sind von der Regelung ausgenommen. Die Türkei beabsichtigt offenbar, deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger in Haft zu lassen, um andere Oppositionelle, die sich kritisch gegenüber der autoritären türkischen Regierung äußern, einzuschüchtern, und um die Festnahmen als Druckmittel zu nutzen, um so eigene außenpolitische Interessen durchzusetzen.

Welche Rolle spielt das deutsche Auswärtige Amt dabei?

Wir erwarten von der Bundesregierung mehr Aktivitäten, um in der Türkei zu Unrecht inhaftierte Menschen freizubekommen. Sie darf dazu nicht weiter schweigen.

Am 2. September werden Sie wieder eine Mahnwache in Köln abhalten. Wird das von den Inhaftierten wahrgenommen?

Ja. Wir können mit unseren Solidaritätsbekundungen Inhaftierten Kraft geben. Zugleich können sich die Angehörigen hier in Deutschland für diese einsetzen und spüren die Unterstützung. Genau das brauchen die Menschen in dieser Situation. Im September stehen viele Prozesstermine an. Hozan Cane wird etwa am 3. September vor Gericht stehen. Wir zeigen, dass wir sie nicht vergessen und üben politischen Druck aus.