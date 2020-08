Hunderttausende im Libanon brauchen Hilfe

Genf. Eineinhalb Wochen nach der verheerenden Explosion in Beirut sind nach Angaben der Vereinten Nationen Hunderttausende Menschen auf internationale Unterstützung angewiesen. Insgesamt seien nach Schätzungen 300.000 Menschen betroffen, berichteten Vertreter humanitärer UN-Organisationen am Freitag in Genf. 100.000 Bewohner der libanesischen Hauptstadt seien erwerbslos geworden. Die UN-Organisation für Migration (IOM) sorgt sich zudem um 25.000 Geflüchtete aus Äthiopien, Bangladesch und den Philippinen sowie 2.000 syrische Flüchtlinge im Libanon. (dpa/jW)