Ungarn: Opposition vereint gegen Orban

Budapest. Ungarns Opposition will bei der Wahl 2022 geeint gegen Ministerpräsident Viktor Orban ins Rennen gehen. Die sechs größten Oppositionsparteien des Landes kündigten an, in allen 106 Wahlkreisen gemeinsame Kandidaten aufzustellen und im Falle eine Siegs in einer Koalition zu regieren. Die offiziellen Beratungen für ein gemeinsames Wahlprogramm hätten begonnen, hieß es in einer am Donnerstag abend veröffentlichten Erklärung. Bisher war die ungarische Opposition gespalten, was seit 2010 zu einer Reihe von Wahlsiegen der ultrarechten Fidesz-Partei Orbans beigetragen hatte. (Reuters/jW)