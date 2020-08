Kabul lässt letzte gefangene Taliban frei

Kabul. In Afghanistan hat die Freilassung der als hochgefährlich eingestuften Taliban-Kämpfer begonnen. Am Donnerstag seien 80 inhaftierte Taliban aus der landesweit größten Haftanstalt Pol-e Tscharchi im Osten der Hauptstadt Kabul freigelassen worden, teilte der nationale Sicherheitsrat am Freitag mit. Die Freilassung dieses letzten Kontingents von 400 Taliban galt als wichtigste Forderung der aufständischen Islamisten vor Beginn der Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung.(dpa/jW)