Afghanistan bekommt »Hohen Rat für Frauen«

Kabul. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat vor geplanten Friedensgesprächen mit den Taliban die Gründung eines »Hohen Rats für Frauen« angekündigt. Dem Rat sollen 26 »Gesellschaftsvertreter«, darunter Aktivistinnen, Menschenrechtler sowie Politiker und Beamte angehören, die sich für die Sicherung von Frauenrechten einsetzen, teilte laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur das Präsidentenbüro am Donnerstag mit. Unterdessen forderten Hunderte Frauen die Taliban auf, ihre Rechte in Friedensgesprächen zu respektieren. »Als Ehefrauen, Mütter, Töchter und Schwestern haben wir schrecklich gelitten, wir waren der Brutalität und Gewalt des Krieges ausgesetzt«, heben sie in einem offenen Brief hervor, der auf der Website des TV-Senders Tolonews veröffentlicht wurde. »Wir werden nicht zulassen, dass unser Platz und unser Beitrag zum Wiederaufbau unseres Landes ausgelöscht oder rückgängig gemacht werden«, heißt es in dem Schreiben weiter, das fast 400 Frauen verschiedener Generationen unterzeichnet haben. (dpa/jW)