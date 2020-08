Australien schiebt trotz Reisebeschränkung ab

Sydney. Die australische Regierung hat trotz Coronapandemie und internationaler Reisebeschränkungen zwölf im Ausland geborene Menschen nach Europa abgeschoben, weil diese sich strafbar gemacht haben sollen. Die Häftlinge seien am Mittwoch mit einem Charterflugzeug nach Großbritannien und Italien gebracht worden, sagte Innenminister Peter Dutton am Donnerstag. In der vergangenen Woche hatten die Behörden 30 Neuseeländern das Aufenthaltsrecht entzogen und diese ausgeflogen. 250 weitere Ausländer sollen nach Behördenangaben bald ebenfalls abgeschoben werden. (dpa/jW)