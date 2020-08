Expräsident Ecuadors erneut festgenommen

Guayaquil. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten hat Ecuadors Generalstaatsanwaltschaft den früheren Präsidenten Abdalá Bucaram im Rahmen von Ermittlungen zu Straftaten beim Kampf gegen das Coronavirus festnehmen lassen. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf Beteiligung an organisiertem Verbrechen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit. In den Fall seien auch Bucarams Sohn Jacobo und drei Funktionäre verwickelt. Der Exstaats- und -regierungschef war bereits Anfang Juni wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen worden. (dpa/jW)