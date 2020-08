Ungarn: Rekordeinkauf von US-Waffen

Budapest. Ungarn hat seinen bislang größten Rüstungsdeal mit den USA abgeschlossen. Das teilte der US-Botschafter in Budapest, David Cornstein, am Mittwoch mit. Demnach will Ungarn US-Raketen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, etwa 850 Millionen Euro, kaufen. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete, unterzeichneten Cornstein und der ungarische Verteidigungsminister Tibor Benkö eine Absichtserklärung über den Erwerb von Mittelstreckenraketen. (AFP/jW)