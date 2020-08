Israel weitet Blockade Gazas aus

Tel Aviv. Vorgeblich als Reaktion auf mutmaßliche Angriffe mit Brandballons hat Israel den wirtschaftlichen Druck auf den Gazastreifen weiter erhöht. Am Donnerstag wurden Treibstofflieferungen in den Küstenstreifen gestoppt, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Am Mittwoch war bereits die Fischereizone von 15 auf acht Seemeilen reduziert worden, auch hatte Israel schon am Dienstag den einzigen Grenzübergang für Warenlieferungen in den Gazastreifen geschlossen. Der Grenzposten Kerem Schalom ist nach Angaben der israelischen Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete nur noch für Lieferungen von »essentieller humanitärer Hilfe« geöffnet. (AFP/jW)