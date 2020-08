Flüchtlingslager Chios: Erste Coronainfektion

Athen. Griechenland hat die erste Coronainfektion in einem Flüchtlingslager auf einer der Inseln des Landes gemeldet. Ein 35jähriger Mann aus dem Jemen sei im Lager Vial auf der Insel Chios am Mittwoch abend positiv getestet worden, hieß es am Donnerstag aus dem griechischen Migrationsministerium. Der Mann stehe in einem Krankenhaus unter Quarantäne. Das Lager Vial hat mehr als 3.800 Bewohner. Das ist ein Dreifaches seiner regulären Aufnahmekapazität. In mehreren Flüchtlingslagern auf dem Festland wurden bereits Infektionsfälle registriert. (AFP/jW)