Libanon: Minister sollen befragt werden

Beirut. In Rahmen der Ermittlungen zur Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut sollen auch die zuständigen Minister befragt werden. Die Untersuchung werde alle einbeziehen, die in der Frage verantwortlich und über die Lagerung von hochexplosiven Stoffen im Hafen informiert gewesen seien, hieß es aus libanesischen Justizkreisen. Demnach vernahm der Staatsanwalt am Mittwoch bereits leitende Verantwortliche des Hafens. Am vergangenen Freitag waren Zollchef Badri Dahir, dessen Vorgänger Schafik Mirhi und Hafendirektor Hassan Kuraitim festgenommen worden. (dpa/jW)