»Es geht darum, die Zensur weiter auszudehnen«

Christian Charisius/dpa Journalisten aus der Türkei fordern vor dem Türkischen Konsulat in Hamburg Schutz der Pressefreiheit (10.1.2020)

In der Türkei wurde vom Parlament ein Gesetz der Regierung gegen »Hassrede im Netz« verabschiedet. Es wurde ohne Einbeziehung der Opposition oder anderer Interessengruppen beschlossen. Wie bewerten Sie dieses neue Gesetz?

Es wurde schon vor der Verabschiedung am 29. Juli viel darüber diskutiert, was von dem Gesetz zu befürchten ist. Letztlich bedeutet es eine Ausweitung der Zensur. Es dehnt die Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit auf die sozialen Netzwerke und Medienplattformen aus. Es ist ein offensichtlicher Eingriff in das Recht der Öffentlichkeit auf Information.

Türkische Gerichte sollen künftig unter anderem den Zugriff auf Plattformen praktisch vollständig blockieren können. Weshalb nimmt die Regierung Netzwerke und Onlinemedien ins Visier?

Die Mittel und Wege, über die Menschen in der Türkei sich mit Informationen versorgen, ändern sich rasch. Sie sind vielfältiger als früher. Neben den etablierten Print- und Bildmedien sowie den klassischen Nachrichtenmedien werden nun auch Unternehmens- oder einzelne Nachrichtenquellen über das Internet einflussreicher. Ein Grund sind die technologischen Entwicklungen. Ein anderer ist das Ausmaß der Zensur, die Print- und Bildmedien trifft. Auch deshalb werden immer mehr Alternativen entwickelt. Die Monopolisierung der Medienorganisationen und die Tiefe der – auch finanziellen – Beziehungen zur Herrschaft, die Vertreter regierungsnaher Medien aufgebaut haben, wirken sich negativ auf die Unabhängigkeit der Medien aus. Das Internet ist deshalb zu einer Art »Luftröhre« für Journalisten geworden, die ihren Beruf noch ausüben möchten. Aber auch für Bürger, die wahrhaftige Nachrichten erhalten möchten.

Und was soll dieses neue Gesetz bewirken?

Es geht darum, den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen zu blockieren. Will man wissen, ob dies erfolgreich sein kann, muss man sich die Geschichte ansehen. Während der Regierungszeit von Abdülhamid II. (1842–1918, jW), Sultan des Osmanischen Reiches, erreichte die Zensur gegen die Presse ein derartiges Niveau, dass Wörter wie Freiheit, Heimat, Gleichheit oder Republik in den Nachrichtentexten verboten wurden. 1908 wurde die Zensur abgeschafft und der 24. Juli zum Tag der Presse erklärt. Die Geschichte zeigt uns, dass man mit Zensur und Verboten nichts erreichen kann.

Als Vorbild nennt die Regierung in Ankara das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Ich wünschte, gute Beispiele für die Demokratisierung unseres Landes würden gründlich gelesen und befolgt. Politiker in unserem Land sollten aufhören, Journalisten zu beleidigen und sich Europa als Beispiel nehmen.

Hat das Gesetz auch positive Seiten? Kann Beleidigungen, Belästigungen, Drohungen im Internet damit wirklich vorgebeugt werden?

Es ist ja nicht so, dass dies bisher nicht unter Strafe stand. Erinnert sei nur an Ermittlungen wegen Beleidigung von Präsident Erdogan über die sozialen Netzwerke. Die Türkei ist in dieser Hinsicht anderen Ländern weit voraus. Insofern ist es irreführend, dieses Gesetz mit der Prävention gegen Beleidigungen, Drohungen etc. zu begründen.

Was lässt sich jetzt noch gegen das Gesetz tun?

Der Gesetzentwurf ist im Parlament verabschiedet. Damit ist der parlamentarische Prozess abgeschlossen. Die Oppositionspartei CHP (Republikanische Volkspartei, jW) kündigte an, beim Verfassungsgericht eine Aufhebung des Gesetzes erreichen zu wollen.

Und welche Schritte unternimmt die türkische Journalistengewerkschaft TGS?

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und betrachten die Pressefreiheit als ein unverzichtbares Element der Demokratie. Vor diesem Hintergrund verteidigen wir die beruflichen Rechte unserer Kollegen und sehen unseren Kampf um die Verbesserung von deren wirtschaftlichen und sozialen Rechten als Beitrag zur Demokratisierung unseres Landes. Wir akzeptieren keine Zensurversuche, die durch das Gesetz durchgesetzt werden sollen. Daher werden wir unsere Haltung dagegen weiterhin auf demokratischer Ebene zum Ausdruck bringen.