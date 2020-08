Ägäis: Marinemanöver von Paris und Athen

Athen. Angesichts der Spannungen um Gasvorkommen mit der Türkei haben Frankreich und Griechenland vor der Küste Kretas am Donnerstag ein Marinemanöver begonnen. Die von griechischer Seite bekanntgegebene Übung erfolgte nach der Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die französische Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer zu verstärken. Paris hat die Türkei aufgefordert, Bohrungen nach Öl und Gas in griechischen Gewässern in der Ostägais zu stoppen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte hingegen am Donnerstag in Ankara: »Die Haltung, die Griechenland in der Ägäis und im Mittelmeer an den Tag legt, ist heimtückisch.« Seit Wochen wachsen die Spannungen zwischen den NATO-Staaten Griechenland und der Türkei wegen sich überschneidender Ansprüche auf Seegebiete im östlichen Mittelmeer. (dpa/Reuters/jW)