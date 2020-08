RTL holt Blome als Politikchef

Köln. Der frühere Bild-Macher Nikolaus Blome leitet künftig die Politikberichterstattung in der Zentralredaktion von RTL Deutschland. Das hatte die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Sendergruppe am Montag in Köln mitgeteilt.

Blome hat sich lange als Boulevardexperte im Zirkus der Großmedien bewährt. Der Journalist war u. a. Politikchef und stellvertretender Chefredakteur von Bild und auch beim Hamburger Magazin Spiegel agierte er in Spitzenfunktion als Leiter des Hauptstadtbüros und Mitglied der Chefredaktion. Für den Spiegel verbreitet er seit mehreren Monaten zudem als Kolumnist seine Meinung. An der Spitze der RTL-Zentralredaktion steht mit Tanit Koch eine weitere frühere Bild-Führungskraft. (dpa/jW)