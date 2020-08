Tote nach Kämpfen im Südsudan

Juba. Nach Kämpfen zwischen Soldaten und Zivilisten im Südsudan hat es 127 Tote gegeben. Militärsprecher Lul Ruai Koang teilte am Mittwoch mit, dass in Tonj East im Zentrum des Landes 82 Zivilisten und 45 Soldaten getötet worden seien. Hintergrund sei ein Streit über die in einem Friedensabkommen vorgesehene Entwaffnung von Zivilisten. (dpa/jW)