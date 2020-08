Israel: Cyberattacke auf Rüstungsfirmen

Tel Aviv. Israel hat nach eigenen Angaben eine Cyberattacke auf führende Firmen seiner Rüstungsindustrie vereitelt. Hinter dem Angriff stehe die internationale Hackergruppe »Lazarus«, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Die Hacker hätten unter anderem falsche Linkedin-Profile verwendet und Mitarbeiter führender Rüstungsunternehmen kontaktiert. Dabei hätten sie versucht, in die Rechner der Angestellten einzudringen. Die Attacken seien von einer Einheit des Verteidigungsministeriums identifiziert und abgewehrt worden. Es sei kein Schaden in den Netzwerken entstanden. (dpa/jW)