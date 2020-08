Mehr als 20 Millionen Coronainfektionen

Washington. Die Zahl der weltweit bekannten Coronainfektionen ist innerhalb von weniger als drei Wochen von 15 Millionen auf über 20 Millionen gestiegen. Das ging am Montag (Ortszeit) aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Etwa die Hälfte der bestätigten Fälle entfielen demnach auf nur drei Länder: die USA mit mehr als fünf Millionen Infektionen, Brasilien mit über drei Millionen und gut zwei Millionen in Indien. Die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen stand Ende Juni noch bei zehn Millionen und hat sich damit innerhalb von rund sechs Wochen verdoppelt. Weltweit sind bislang mehr als 730.000 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. (dpa/jW)