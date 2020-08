Iran: Mutmaßliche Spione verhaftet

Teheran. Im Iran sind fünf mutmaßliche Spione verhaftet worden, unter ihnen auch Beamte im Außen- und Verteidigungsministerium sowie der Iranischen Atomenergieorganisation. Zwei von ihnen wurden bereits zu je zehn Jahren Haft verurteilt, wie Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag sagte. Sie hätten klassifizierte Informationen an westliche und israelische Geheimdienste weitergeleitet, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Laut Ismaili war einer von ihnen Leiter der Freundschaftsgruppe Iran–Österreich. Er soll mit deutschen und israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. (dpa/jW)