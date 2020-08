USA wollen Truppen in Afghanistan reduzieren

Washington. Angesichts der Fortschritte in den afghanischen Friedensbemühungen streben die USA eine Reduzierung ihrer Truppenpräsenz in dem Land auf unter 5.000 Soldaten in den kommenden vier Monaten an. Das sehe der derzeitige Plan vor, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag (Ortszeit) mit. Der Truppenabbau bleibe jedoch von der »Lage im Land« abhängig, hieß es aus dem Pentagon. Auch werde er in »direkter Koordination« mit den NATO-Partnern erfolgen. Die radikalislamischen Taliban hatten zuvor am Montag ihre Bereitschaft zu Friedensgesprächen nach Abschluss eines Gefangenenaustauschs bekräftigt. Derzeit befinden sich noch 8.600 US-Soldaten in Afghanistan. (AFP/jW)