Nepal: Frauen kämpfen mit nackten Rücken

Kathmandu. In Nepal posten Dutzende Frauen Fotos von ihren nackten Rücken in Onlinediensten. Damit kämpfen sie für mehr Rechte im patriarchal geprägten Land. Babita Rai ist eine von ihnen. »Weder der Staat noch die Gesellschaft oder die Familie sollen Frauen vorschreiben, was sie tragen sollen«, sagte sie der Deutschen Presseagentur am Donnerstag. Angefangen hatte der Onlineprotest mit dem Foto einer Angestellten einer Kommune. Auf dem Foto sitzt sie hinter einem Mann auf einem Motorrad mit einem Kennzeichen der Regierung. Dabei trägt sie ein Oberteil, das den Großteil ihres Rückens zeigt. Viele kritisierten dies als unangemessen. Darauf solidarisierten sich andere Frauen mit ihr. (dpa/jW)