Mehr Industrieaufträge in der BRD

Wiesbaden. Die Auftragslage in der deutschen Industrie erholt sich nach dem Absturz während der Coronapandemie im Frühjahr: Der preisbereinigte Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe lag im Juni saison- und kalenderbereinigt 27,9 Prozent höher als im Mai, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Im Vorjahresvergleich blieb demnach aber ein kalenderbereinigter Rückgang um 11,3 Prozent. (AFP/jW)