Türkische Lira fällt auf Rekordtief

Frankfurt am Main. Die türkische Lira ist am Donnerstag auf ein Rekordtief im Verhältnis zum US-Dollar gefallen. Die US-Währung stieg im Gegenzug in der Spitze bis auf 7,2850 Lira. Dies ist der höchste jemals erreichte Kurs. Auch der Euro-Kurs legte deutlich zu und erreichte mit 8,6692 Lira ebenfalls einen neuen Höchststand.

Die türkische Notenbank hatte erfolglos versucht, die Währung durch Interventionen am Devisenmarkt zu stützen. Die Notenbank verfügt nur noch über geringe Devisenreserven und steht unter hohem politischen Druck. Die Inflation hat sich zuletzt beschleunigt und lag im Juni bei fast 13 Prozent. (dpa/jW)