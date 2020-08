Türkei: Ärzte zweifeln Coronazahlen an

Istanbul. Der Chef der türkischen Ärztevereinigung hat die offiziellen Coronafallzahlen der Regierung in Ankara angezweifelt. »Sie spiegeln nicht die Wirklichkeit wieder«, sagte Sinan Adiyaman der Deutschen Presseagentur am Donnerstag. Die Türkei befinde sich anders als offiziell vermittelt auf einem neuen Höhepunkt der Infektionszahlen. Die Ärztevereinigung (TTB) habe zuletzt am Mittwoch Fallzahlen von Mitgliedsverbänden aus 25 Provinzen erhalten. Diese zeigten, dass die Menge der Neuinfektionen landesweit höher sein müsste als die zur Zeit mehr als 1.000 gemeldeten Fälle pro Tag. Die Intensivbetten in den staatlichen Krankenhäusern der südöstlichen Metropole Diyarbakir und in der Provinz Sanliurfa seien voll belegt. (dpa/jW)