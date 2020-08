Coronafälle in dänischem Schlachtbetrieb

Kopenhagen. In einem Schlachtbetrieb in Dänemark sind 41 weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit ist die Zahl der bestätigten Infektionen in dem Unternehmen in Ringsted in den vergangenen drei Tagen von 79 auf 120 gestiegen, wie der Fleischverarbeiter Danish Crown am Donnerstag auf seiner Webseite mitteilte. Der Konzern war vor anderthalb Wochen über einen ersten Coronafall unter den rund 850 Mitarbeitern in Ringsted informiert worden. (dpa/jW)