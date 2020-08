USA: Weitere chinesische Apps im Visier

Washington. Die US-Regierung will weitere »nicht vertrauenswürdige« Apps aus China von Smartphones der US-Amerikaner fernhalten. »Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und streuen Propaganda und Falschinformationen«, erklärte US-Außenminister Michael Pompeo in der Nacht zum Donnerstag. Sie sollten aus den »App Stores« in den USA entfernt werden. Neben der Video-App Tik Tok erwähnte Pompeo auch den Messenger-Dienst We Chat. Er wolle zudem dafür sorgen, dass persönliche Informationen US-amerikanischer Bürger und Daten von US-Unternehmen nicht in Cloud-Diensten chinesischer Anbieter landen. (dpa/jW)