Sozialgerichte rechnen mit Verfahrenswelle

Landshut. Die deutschen Sozialgerichte gehen in der Coronakrise von einer Verfahrenswelle ab dem Herbst aus. Das hat eine dpa-Umfrage ergeben. »Wegen der deutlichen wirtschaftlichen Eintrübung wird bald mit erheblich höheren Verfahrenseingängen zu rechnen sein«, sagte etwa der Präsident des Landessozialgerichtes in München, Günther Kolbe, gegenüber dpa vor einem Treffen der Präsidenten der bayerischen Sozialgerichte am Donnerstag in Landshut. Experten erwarten vor allem mehr Verfahren wegen Rückforderung von Sozialleistungen. (dpa/jW)