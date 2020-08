Erste Rettungsmission von »Sea-Watch 4« im August

Berlin. Das private Seenotrettungsschiff »Sea-Watch 4« soll noch im August seinen ersten Einsatz im Mittelmeer beginnen. Das teilte der Trägerverein »United 4 Rescue« (Vereint für die Rettung) am Donnerstag in Berlin mit. Diesem Bündnis schloss sich nun auch die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« an, die den vom Verein »Sea-Watch« operativ geleiteten Einsatz medizinisch unterstützen will. Das Schiff wird derzeit im spanischen Hafen Burriana vorbereitet und verfügt über 21 Besatzungsmitglieder, darunter eine Ärztin, eine Hebamme und zwei weitere medizinische Fachkräfte. Sie sollen insbesondere Geflüchtete in den Gewässern vor Libyen vor dem Ertrinken retten. (AFP/jW)