Sri Lanka: Partei des Präsidenten vor Wahlsieg

Colombo. Die Partei SLPP von Sri Lankas Präsidenten Gotabaya Rajapaksa steuert bei der Parlamentswahl auf einen klaren Sieg zu. Von den ersten 60 ausgezählten Wahlkreisen hat die Partei 55 gewonnen, wie die Wahlkommission am Donnerstag abend (Ortszeit) mitteilte. Insgesamt gibt es in dem südasiatischen Inselstaat 160 Wahlkreise. Das Endergebnis wurde in der Nacht erwartet. Rajapaksa hatte die Bürger aufgerufen, seiner Partei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu verschaffen, die für Änderungen der Verfassung benötigt wird. Damit könnte er einen Artikel darin streichen lassen, der die Amtszeit des Präsidenten beschränkt.(dpa/jW)