Kiew: Belarus soll »Söldner« ausliefern

Kiew. Die Ukraine hat die Auslieferung der in Belarus festgenommenen vermeintlichen Söldner aus Russland beantragt. Dies sagte Außenminister Dmitri Kuleba am Donnerstag in Kiew. Die Behörden in Belarus hatten angekündigt, in dieser Angelegenheit mit der Ukraine und mit Russland zusammenarbeiten zu wollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Kiew sollen 28 Männer der Gruppe aufseiten der »Volksrepubliken« im Donbass gegen die Regierungstruppen der Ukraine gekämpft haben. Die 33 Männer waren Ende Juli vom belarussischen Geheimdienst festgenommen worden.(dpa/jW)