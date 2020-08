Türkei: Deutsche Sängerin bleibt in Haft

Istanbul. Die vor zwei Jahren in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verurteilte deutsche Sängerin Hozan Cane muss im Gefängnis bleiben. Bei einer Neuverhandlung des Falles am Donnerstag im westtürkischen Edirne ordneten die Richter eine Fortsetzung der Untersuchungshaft an. Das Gericht wolle noch eine medizinische Untersuchung zum Gesundheitszustand Canes abwarten, hieß es unter anderem zur Begründung.

Cane war im Juni 2018 in Edirne festgenommen worden. Im November desselben Jahres wurde sie wegen Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das höchste Berufungsgericht hatte das Urteil jedoch nicht bestätigt und eine Neuverhandlung angeordnet, weil es keine klaren Beweise für die PKK-Mitgliedschaft gebe. Ihr Prozess in Edirne wird am 3. September fortgesetzt. (dpa/jW)