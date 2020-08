Parlamentswahl in Sri Lanka

Colombo. Trotz der Coronapandemie sind die Menschen in Sri Lanka am Mittwoch in die Wahllokale geströmt, um über ein neues Parlament abzustimmen. Experten gehen davon aus, dass die Brüder Gotabaya und Mahinda Rajapaksa ihre Macht in dem südasiatischen Inselstaat weiter stabilisieren werden. Erste Ergebnisse werden am Donnerstag abend erwartet, die endgültige Auszählung soll am Freitag erfolgen. (AFP/jW)