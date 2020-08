Klassenkampf als Vermächtnis

Oliver Berg/dpa Friedrich-Engels-Denkmal in der Nähe seines Geburtshauses in Wuppertal

Am 5. August vor 125 Jahren starb Friedrich Engels in London. In seiner Geburtsstadt Wuppertal hat ihm die Volksrepublik China ein überlebensgroßes Denkmal gesetzt. Die Vorderseite des zwei Tonnen schweren Monuments des Künstlers Zeng Chenggang ziert ein Zitat des Mitbegründers des wissenschaftlichen Sozialismus aus seiner 1876 erschienenen Schrift »Dialektik der Natur«. Darin heißt es: »Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen Ökonomen. Sie ist dies – neben der Natur, die ihr den Stoff liefert, den sie in Reichtum verwandelt. Aber sie ist noch unendlich mehr als dies. Sie ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens, und zwar in einem solchen Grade, dass wir in gewissem Sinn sagen müssen: Sie hat den Menschen selbst geschaffen.« Über die bürgerliche Klasse, der er entstammte, hatte schon in seiner Jugend nur Spott und Verachtung übrig: »Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht.« Steckbrieflich gesucht, verschlug es ihn ins Mutterland des Kapitalismus. Zusammen mit Karl Marx stellte er die Dialektik vom Kopf auf die Füße, half seinem Freund bei der Kritik der politischen Ökonomie und entwickelte den Klassenkampf zur Triebfeder der Geschichte. An dieser Stelle sagen wir einfach mal danke! junge Welt würdigt den Mitbegründer der Internationalen Arbeiterbewegung am 25. November mit einer ausführlichen Beilage.(jW)