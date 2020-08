imago images/KHARBINE-TAPABOR

Du und Deins. Ein anarchistisches Glossar

Anschiss ist überall, / scheitern ist normal. / Wenn du recht hast, / liegst du falsch; / der längere Weg / ist der kürzere. (Platt ist der Humor, / kommt er direkt vor, / raunte Busch in den Tusch.) Anscheißer sind Zuträger von → Bütteln und Journalisten, besonders in sogenannten sozialen Netzen, also den Herzkranzgefäßen der Geldmaschine, die mit jedem Klick gefüttert und algorithmisch ausgewertet wird. Elektromagnetische Wellen gehören – ebenso wie Kabelage und Speichereinheiten – selbstverständlich allen. Die Notwendigkeit der Vergesellschaftung jeglicher Informationstechnik liegt auf der Hand, die zum Hörer greift, oder wie das Ding heute heißt. – Für den Ernst des Lebens allerdings // fehlen uns ein paar Sinnesorgane; / jede Mitteilung ist sowohl anders, / als auch gleichförmig das Verständnis. (→ Kontelligenz)