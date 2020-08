Bundeswehr nimmt Manöver wieder auf

Berlin. Die Bundeswehr will die wegen der Coronapandemie stark eingeschränkten militärischen Manöver wieder aufnehmen. Unter Beachtung umfangreicher Hygienekonzepte zum Schutz der Truppe vor möglichen Infektionen sei es »ab sofort wieder möglich, auch größere Übungsvorhaben durchzuführen«, teilte die Bundeswehr am Dienstag mit. Sowohl die Bundeswehr als auch die US-Streitkräfte in Europa planen nach diesen Angaben von August bis Oktober einige Übungen in Deutschland. Bis zu 5.000 Männer und Frauen sollen daran teilnehmen. Sollte sich das Infektionsgeschehen bundesweit oder regional negativ entwickeln und Übungen nicht mehr verhältnismäßig erscheinen, seien diese »entsprechend anzupassen«, hieß es. (dpa/jW)