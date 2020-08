HSBC Bank: steigende Kreditausfälle erwartet

London. Die britische Großbank HSBC rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise mit einer Belastung von bis zu 13 Milliarden Dollar durch Kreditausfälle. Die Rückstellungen für die Risikovorsorge für faule Kredite und Abschreibungen auf Darlehen werde im laufenden Jahr zwischen acht Milliarden und 13 Milliarden Dollar (bis zu elf Milliarden Euro) betragen, teilte die stark in Asien engagierte Großbank am Montag in London mit. 2019 hatte dieser Posten in der Bilanz gerade mal rund 2,8 Milliarden Dollar ausgemacht. (dpa/jW)