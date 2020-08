Neuer Lockdown für Manila

Manila. Angesichts steigender Neuinfektionen gelten für die Einwohner der philippinischen Metropolregion Manila ab dem heutigen Dienstag wieder strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie Präsident Rodrigo Duterte mitteilte, gelten die Maßnahmen für mindestens zwei Wochen. Gleichzeitig will die Regierung 20 Millionen Masken an arme Menschen verteilen. Zahlreiche Mitarbeiter des Gesundheitswesens hatten am Wochenende in einem offenen Brief an Duterte vor einem Kollaps des gesamten Systems gewarnt. (dpa/jW)