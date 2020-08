Somalia: Anschlag in Restaurant

Mogadischu. Ein Selbstmordattentäter hat am Montag in Somalias Hauptstadt Mogadischu mindestens vier Menschen mit in den Tod gerissen. Zudem seien dabei mindestens fünf weitere Personen verletzt worden, sagte Polizist Ali Hassan Kulmiye. Der Attentäter habe sich in einem Restaurant in die Luft gesprengt, so Polizeisprecher Sadaq Aden. Bis jW-Redaktionsschluss bekannte sich niemand zu dem Anschlag. (dpa/jW)