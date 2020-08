Tönnies kauft Schlachtbetrieb hinzu

Rheda-Wiedenbrück. Nach der Zwangspause wegen einer Vielzahl von Coronainfizierten am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück schlachtet die Tönnies-Holding wieder mehr Schweine. Unter Aufsicht der Behörden setzt das Unternehmen jetzt eine zweite Schicht ein, wie ein Konzernsprecher am Montag der dpa mitteilte. Währenddessen bereitet sich Deutschlands größter Schlachtbetrieb auf eine ab 2021 geltende neue Gesetzeslage vor. Dann darf nur noch von eigenen Mitarbeitern geschlachtet werden. Deshalb will Tönnies die Crailsheimer Firma Lazar übernehmen. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg mit etwa 200 Mitarbeitern hat nach Angaben eines Konzernsprechers bislang an verschiedenen Standorten im Auftrag von Tönnies Rinder geschlachtet und zerlegt. (dpa/jW)