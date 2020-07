Chinas Industrie weiter im Aufwind

Beijing. Trotz der Coronakrise hat die chinesische Industrie im Juli offenbar den fünften Monat in Folge zugelegt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (Resultat einer Befragung von Einkaufsmanagern) stieg überraschend um 0,2 auf 51,1 Punkte, wie das Statistikamt in Peking am Freitag berichtete.

Befragte Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Das Stimmungsbarometer zeigt ab 50 ein Wachstum an. Besonders elektrische und pharmazeutische Güter wurden stärker nachgefragt. (Reuters/jW)