US-Abzug: Bundeswehr soll einspringen

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den bislang von den Truppenabzugsplänen der USA betroffenen drei Standorten in drei Bundesländern Hilfsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen des Abzugs gemildert werden. Sie werde zu Beginn der Sitzungsperiode nach dem Sommer die zuständigen Ministerpräsidenten einladen, um zu besprechen, »wie die Bundeswehr die betroffenen Regionen unterstützen kann«, teilte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin mit. (dpa/jW)