Moskau will Truppenabzug aus BRD beobachten

Moskau. Russland hat zurückhaltend auf den angekündigten Teilabzug von US-Soldaten aus der Bundesrepublik reagiert. »Es ist noch zu früh, um diese Pläne zu bewerten«, sagte Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Donnerstag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax. Man werde genau beobachten, wie die Neuaufstellung der US-Truppen in Europa am Ende erfolgen werde. Nach Ansicht des russischen Diplomaten Michail Uljanow dürfte die Bundesrepublik politisch von einem solchen Schritt profitieren. »Deutschland ist nicht bedroht. Die Sicherheit wird also nicht beeinträchtigt«, schrieb er bei Twitter. US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass die USA rund ein Drittel der bislang in der BRD stationierten Soldaten möglichst rasch abziehen wollen. Zudem sollen zwei Kommandozentralen verlagert werden. (dpa/jW)