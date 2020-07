General Motors mit hohem Verlust

Detroit. Absatzeinbußen und Produktionsausfälle wegen der Coronapandemie haben den größten US-Autobauer, General Motors (GM), tief in die roten Zahlen gebracht. Im zweiten Quartal fiel unterm Strich ein Verlust von 806 Millionen Dollar (687 Millionen Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte GM noch 2,4 Milliarden Dollar eingenommen. Trotz des starken Rückgangs fiel das Nettoergebnis besser aus als von Analysten erwartet. Die Aktie reagierte vorbörslich mit Kursgewinnen. (dpa/jW)